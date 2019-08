HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin: "Es ist gut, dass endlich eine Sensibilität dafür da ist, dass mehr Tierwohl auch mehr Geld kostet. Das gibt es schlichtweg nicht zum Nulltarif. Und zu glauben, dass auf der einen Seite der Verbraucher nicht mehr zahlen muss und auf der anderen Seite die Bauernfamilien die großen Investitionen für Stallumbauten ohne eine Unterstützung leisten können, das wird nicht aufgehen. Was ist die Folge? Dass viele Betriebe dichtmachen und dass der Verbraucher aber weiterhin seinen Konsum hat und wir dann importieren aus Ländern, wo wir den Tierschutzstandard gar nicht kontrollieren können. Ich meine nicht, dass wir jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung brauchen, zumal die auch nichts zielgerichtet ist, weil man sie auch nicht zweckbinden kann und weil am Ende ja auch eine Aufteilung der Mehrwertsteuer einmal in Bund und Länder wäre. Denn das Geld käme ja gar nicht dort an, wo Stallumbauten zum Beispiel für mehr Tierwohl notwendig sind. Und das heißt auch, dass der Verbraucher am Ende mit seinem Geldschein auch immer entscheidet an der Kasse, was auf Dauer produziert wird."