Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat Tausenden demonstrierenden Landwirten einen Dialog angeboten. Bei Ihrer Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin wurde Klöckner mehrmals ausgepfiffen. Sie forderte die Landwirte auf, zuzuhören. "Das ist ein Bekenntnis zur Landwirtschaft. Wir Christdemokraten stehen an der Seite der Landwirtschaft, und ich sage ihnen auch... und ich sage ihnen [Buhrufe] Ja, das können Sie jetzt machen. Das können Sie jetzt... Wissen Sie, Herr Andresen [Landwirt Thomas Andresen] hat mir gesagt und auch die, mit denen ich überall gesprochen habe: Wir Bauern sind da, um dialogbereit zu sein. Liebe Bauern, ich bin da, um auch dialogbereit zu sein." Klöckner mahnte die Bauer aber auch, man müsse etwa die Düngeverordnung umsetzen. Sonst müsse man 300 Millionen Euro im Jahr Strafe an die EU zahlen. Tausende Bauern hatten sich zuvor an einer Sternfahrt nach Berlin beteiligt. Dort blockierten sie mit ihren Traktoren am Dienstag Teile der Innenstadt, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu protestieren.