HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool: "Ich bin natürlich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Sie hat zu einem verdienten Ergebnis geführt. Es war ein Spiel, bei dem man keine großen Vorteile für die eine oder andere Mannschaft erwartet. Das liegt an deren Einstellung. Beide sind sehr gut organisiert, beide verteidigen sehr gut. Und beide sind daran gewöhnt, der gegnerischen Mannschaft Probleme beim Spielaufbau zu bereiten. Ich denke, das hat heute Abend etwas besser für uns funktioniert. Ich kenne Leipzig ziemlich gut und weiß, wie dominant sie sein können und wie überwältigend sie in einem Spiel aus körperlicher Sicht sein können. Damit hatten wir es heute Abend zu tun, und die Jungs haben ein wirklich gutes Spiel gemacht." O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig: "Ich denke, wir haben uns über die 90 Minuten gut geschlagen. Wir haben viele Großchancen kreiert und am Ende muss man ein Tor machen, ich denke, das ist der große Unterschied heute. Liverpool hat in der ersten Halbzeit eine große Chance kreiert und zwei Chancen, als sie nach zwei großen Fehlern meiner Mannschaft die Tore schießen. Aber am Ende denke ich, dass wir die größeren Chancen hatten. Und es wird eines der wichtigsten Themen für das zweite Spiel sein, dass wir Tore schießen, wenn wir so viele Chancen kreieren. Es ist wichtig, zu treffen."

Mehr