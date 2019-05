HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN OHNE ZUSÄTZLICHEN SPRECHERTEXT GESENDET O-TON JÜRGEN KLOPP, TRAINER FC LIVERPOOL ("Es tut weh, wenn man ein Finale verliert. Das ist eine Erfahrung die ich gemacht habe. Aber man kann, ich habe es nicht so beschrieben: Wenn man ein Finale verliert, dann ist das wie eine Medizin, die beschissen schmeckt. Gute Medizin, habe ich so gelernt in meiner Kindheit, soll richtig schlecht schmecken, aber es hilft. Und wenn man das Finale als so'n mies schmeckendes Medikament nimmt, dann kann es echt helfen und kann einen neu aufladen, kann einen neu wieder an den Start bringen. Und ja, man kann das schon immer so als extra Motivation nutzen. Genau das haben wir gemacht und deshalb ist das aus heutiger Sicht gar nicht schlecht, dass wir das Finale verloren haben. Ich bin nicht sicher, ob im wieder im Finale wären, wenn wir es letztes Jahr gewonnen hätten. - SCHNITT - "Die Welt da draußen erwartet von uns allen, wenn wir im Finale sind, dass wir es gewinnen. In meinem speziellen Fall, wenn man so oft versucht hat, erwartet man es möglicherweise noch ein bisschen mehr. Aber das ist okay. Ich will das unbedingt, aber nicht für mich, sondern für meine Spieler und für diesen großen Klub und es würde mich schon glücklich machen, wenn wir das hinkriegen würden."