HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne Sprechertext. "Wie habe ich es mal gesagt, nach dem Spiel denkt man erst mal nicht nach, man reagiert? Es stimmt, dass wir uns neu erfinden müssen, denn grundlegende Dinge waren nicht vorhanden. Eine schwierige Phase, daran besteht kein Zweifel. Wenn man nicht besonders gut spielt, kann man normalerweise trotzdem noch auf einem sehr hohen Niveau verteidigen. Wir lagen heute Abend irgendwie dazwischen. Es ist nicht so, dass wir eine neue Art von Fußball erfinden müssen. Man muss immer versuchen, sich zu verbessern, aber im Moment wäre jeder froh, wenn wir einfach so spielen könnten, wie wir früher gespielt haben. Heute Abend war die am wenigsten kompakte Leistung, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe." "Die Frage ist jetzt - denn ich weiß, dass die Jungs ein gutes Spiel machen wollen - Die Frage ist: Warum machen wir es nicht? Es ist meine Aufgabe, das herauszufinden. Es ist nicht das erste Mal, dass wir nicht besonders gut spielen. Und es gibt einige Gründe, die wir kennen, aber ich denke wirklich, dass wir heute Abend ein viel besseres Spiel hätten machen müssen. Und dafür bin ich verantwortlich. Ich hatte noch keine Zeit zum Nachdenken. Es ist sinnvoll, erst mal nachzudenken, das Spiel noch einmal anzuschauen, zu versuchen zu verstehen und dann die richtige Botschaft für die Mannschaft zu haben, denn das ist das Wichtigste."

