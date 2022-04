STORY: Jürgen Klopp bleibt Trainer beim FC Liverpool. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der 54-Jährige seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Eigentlich wollte Klopp seine Amtszeit 2024 nach Auslaufen seines Vertrages beenden. Nun hat er sich umentschieden. „Manche werde es lieben, manche nicht zu sehr: Ich bleibe für zwei weitere Jahre. Nicht nur ich, sondern alle meine Trainer“, sagte Klopp in einer Videobotschaft an die Fans. In den letzten Jahren hat Klopp Liverpool wieder zu einem der besten Teams in Europa geformt. Erfolge gab es reichlich, beispielsweise der Gewinn der Champions League 2019 oder der Meistertitel in der Premier League 2020. Auch dieses Jahr sind die Reds in Meisterschaft und Königsklasse gut dabei und haben die Chancen auf insgesamt vier Titel. .

