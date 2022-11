STORY: Bei den US-Kongresswahlen sind die ersten Ergebnisse eingelaufen. Noch zeichnet sich aber nicht ab, welche Partei künftig Senat und Repräsentantenhaus kontrolliert. Zwar waren die meisten Wahllokale bereits geschlossen, doch vielerorts dauerte die Auszählung der Stimmzettel an. Die als Favoriten in die Abstimmung gestarteten oppositionellen Republikaner konnten wie erwartet einige Abgeordnetensitze der Demokraten erobern. Für eine Mehrheit in der Kammer reichte es aber unter dem Strich noch nicht. Im Rennen um den Senat lagen die Parteien in der Nacht zu Mittwoch Kopf-an-Kopf. Vom Ausgang der Wahl hängt ab, wie effektiv Präsident Joe Biden in den zwei Jahren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl regieren kann. Derzeit verfügen seine Demokraten noch über ein knappes Übergewicht sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Erobern die Republikaner jedoch nur eine der beiden Parlamentskammern, können sie insbesondere die innenpolitischen Vorhaben des Demokraten blockieren oder zumindest ausbremsen. Gleichzeitig könnte ein erfolgreiches Abschneiden der Republikaner die Entscheidung von Bidens Vorgänger Donald Trump befeuern, 2024 erneut zu kandidieren. Jüngst versprach er wiederholt bei Veranstaltungen von einer "große Ankündigung", die er bald zu vermelden hätte.

