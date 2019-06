Hierbei soll es sich nach Angaben der Veranstalter um eine echte Premiere handeln: Denn wir sehen den aller Ersten Marathon, der komplett innerhalb der Mauern eines ehemaligen Gefängnisses absolviert wurde. Am Sonntag fand das rund 42-Kilometer-lange Event in Großbritannien statt, in einem Gebäude, das aus dem Jahr 1610 stammt. Etwa 100 Athleten gingen dabei an den Start, um in dem Shepton Mallet Gefängnis in Somerset 78 Runden zu drehen. Einige Teilnehmer kommentierten das Sportereignis dann so: "Dies ist kein normaler Marathon. Dies ist ein Marathon mit vielen Stufen in der Mitte und man muss durch ein Gefängnis rennen mit einem dummen Outfit an." "Es fühlt sich eher wie ein Zirkeltraining an. Wie, wenn man ins Fitnessstudio geht und nicht wie ein Marathonlauf." Der Sieger hieß Michael Burke und er brauchte für den "The Green Mile" genannten Marathon vier Stunden und 13 Minuten. Eine Bestmarke, die vielleicht bei einer Wiederholung im kommenden Jahr geknackt werden könnte.