STORY: Zu einem Crash ist es zwar noch nicht gekommen, aber es knirscht in der Ampel-Koalition und das unter zurzeit vor allem bei Klima-Themen. Daher passte die symbolische Aktion von Greenpeace am Mittwoch in Berlin gut ins Bild. Luft gemacht hatte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck allerdings bereits am Vortag bei der Grünen-Klausur in Weimar: "Dass Fortschritt, und die Koalition hat sich ja stolz am Anfang ihrer Koalition Fortschritts-Koalition genannt. Fortschritt bedeutet, Klimaneutralität zu einem gesellschaftlichen und auch zu einem ökonomischen Geschäftsmodell zu machen. Das war der Beginn der Erkenntnis für die Zusammenarbeit. Und damit ist auch einhergegangen, dass die Gesellschaft insgesamt Klimaschutz in seinen verschiedenen Facetten als gesamtgesellschaftliches Thema begreift. Alle Lebensbereiche, alle Ressorts nach ihren Möglichkeiten ihren Beitrag leisten. In dem Sinne ist Klimapolitik Gesellschaftspolitik geworden. Und heute würde ich fast sagen, droht gewesen zu sein. Weil natürlich wir im Moment, mit Blick auf die aktuellen Debatten, wieder eine Aufteilung erleben, dass einige sich darum kümmern müssen und andere weniger. Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschritts-Koalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Deswegen, glaube ich, ist diese Koalition auch in der Pflicht, diesen gemeinsamen Erkenntnisschritt, der ja dann Deutschland repräsentiert, durchzuhalten und nach vorne zu bringen." Habeck nennt zwar keine genauen Namen. Aber Tatsache ist, dass es zurzeit vor allem wegen der Pläne des Grünen-Wirtschaftsministers zur Wärmewende mit dem geplanten Auslaufen von Öl- und Gasheizungen, sowie dem Aus für den Verbrennermotor in der Koalition zu verstärkten Diskussionen kommt. Und damit ist dann vor allem auch die FDP gemeint. Kein Wunder also, dass diese Probleme in der Regierung von Klimaaktivisten kritisch beobachtet werden.

