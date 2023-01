STORY: Teurer Patzer für Rishi Sunak. Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt den britischen Premier beim Dreh eines Social-Media-Clips auf dem Rücksitz eines fahrenden Autos. Leider trägt der Tory-Chef dabei aber keinen Sicherheitsgurt. Die Polizei brummte ihm am Freitag dafür ein Knöllchen auf. Die zuständige Behörde in der nordenglischen Grafschaft Lancashire bestätigte, dass sie einem 42-jährigen Mann aus London einen Bußgeldbescheid zugestellt habe. Ein Sprecher von Sunaks Büro in der Downing Street erklärte: "Der Premierminister räumt ein, dass dies ein Fehler war und hat sich entschuldigt. Er wird sich selbstverständlich an die festgesetzte Strafe halten" Im vergangenen Jahr hatte Sunak bereits ein Strafgeld bekommen, weil er gemeinsam mit dem damaligen Premierminister Boris Johnson gegen die COVID-19-Lockdownregeln verstoßen hatte.

