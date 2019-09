Bundesfinanzminister Olaf Scholz kam am späten Donnerstagabend als letzter Teilnehmer zur Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin. Zu diesem Zeitpunkt hatten die anderen Politiker der großen Koalition schon mehrere Stunden der Beratungen hinter sich. Die Verhandlungen gestalteten sich schwierig. Auch am Freitagmorgen dauerten die Gespräche zwischen den Koalitionspartnern CDU, CSU und SPD an. In zentralen Punkten war offenbar noch keine Einigung erreicht worden. Mögliche Knackpunkte: Soll ein CO2-Preis über eine Steuer oder ein Emissions-Handelsystem eingeführt werden? Wo soll der Einstiegspreis liegen und wie stark soll der CO2-Preis für eine Tonne in den kommenden Jahren steigen? Ein Eckpunktepapier soll am Freitag nach einer abschließenden Beratung des Klimakabinetts vorgestellt werden. Mit einem Paket an Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass Deutschland seine Klimaschutz-Vorgaben 2030 einhalten kann. Sie sehen eine Kürzung des CO2-Ausstoßes von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Derzeit sind knapp 30 Prozent geschafft. Am Donnerstag waren bereits Details aus einem über 200-seitigen Konzeptpapier der Regierung bekanntgeworden. Danach will der Bund offenbar eine umweltfreundliche Verkehrswende mit Strafzahlungen über die Kfz-Steuer auf der einen Seite und Kaufprämien für saubere Autos auf der anderen Seite erzwingen.