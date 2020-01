Mehr als fünf Stunden dauerten die Beratungen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt. Am frühen Donnerstagmorgen einigte sich der Koalitionsausschuss dann darauf, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern, wenn in Krisenbranchen gleichzeitig Weiterbildung angeboten wird. Zudem soll der Katalog an Abschreibungen auf digitale Investitionen überarbeitet werden. Die beschlossenen Hilfen etwa bei Arbeitsmarktprogrammen zielen stark auf den Strukturwandel der Autoindustrie, die vor einem erheblichen Personalabbau steht. So sollen zusätzlich zum Kurzarbeitergeld Transfergesellschaften für den Übergang in eine neue Beschäftigung gebildet werden. CSU-Chef Markus Söder sprach davon, dass man auch eine - so wörtlich - "Bauernmilliarde" über vier Jahre für Agrarumweltprogramme und Investitionen vereinbart habe, um den Wandel auch in der Landwirtschaft abzufedern. Zudem soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe sich um die Frage kümmern, wie Investitionen verstetigt und gesteigert werden können. Die Parteichefs machten darüber hinaus aber keine Angaben darüber, wie Überschüsse im Bundeshaushalt verwendet werden sollen.