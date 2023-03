STORY: Die Ampel-Koalition will am Dienstag ihre Verhandlungen im Koalitionsausschuss in Berlin fortsetzen. SPD, Grüne und FDP hatten nach fast 20-stündigen Verhandlungen am Montagnachmittag mitgeteilt, die Beratungen seien unterbrochen und auf Dienstag vertagt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach danach dennoch von "sehr guten" Fortschritten, ohne jedoch Details zu nennen. Die Spitzen der Ampel-Parteien hatten seit Sonntagabend 18.30 Uhr im Kanzleramt beraten. Dabei sollte es vor allem um eine Planungsbeschleunigung von Infrastrukturvorhaben und einen stärkeren Klimaschutz gehen. Auch das ab 2024 vorgesehene Aus für den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen sollte zur Sprache kommen. Die erste Ampel-Koalition im Bund war zuletzt in einer schwierigen Phase. Zahlreiche Vorhaben kamen nicht voran, weil es regierungsintern keine Verständigung gab. Oppositionsführer Friedrich Merz warf der Regierung vor, sich immer wieder gegenseitig zu blockieren.

