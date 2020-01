Trauer um den Ex-Basketball-Star Kobe Bryant. Sein Bild prangt mehrere Meter hoch am Madison Square Garden in New York City. Der ehemalige Spieler der Los Angeles Lakers war am Sonntag beim Absturz eines Helikopters ums Leben gekommen, zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter und sieben weiteren Personen. Der 41-Jährige hatte 20 Jahre lang für die Lakers gespielt, gewann fünf NBA Championsships. Sein Tod erschütterte nicht nur seine ehemaligen Teamkollegen, sondern Fans und Unterstützer weltweit. Der frühere US-Präsident Barack Obama nannte den Verlust auf Twitter "herzzerreißend", sein Amtsnachfolger Donald Trump sprach von "schrecklichen Neuigkeiten." Auch Musiker wie Bruno Mars und Paula Abdul sprachen Bryants Frau und Familie ihr Beileid aus. Bryants Hubschrauber vom Typ S-76 Sikorsky war bei nebeligem Wetter in der Nähe des kalifornischen Calabasas aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Nach Angeben der Behörden wurden die Bergungsarbeiten durch ein Buschfeuer erschwert, dass der Absturz entzündet hatte.