Pflegekräfte, Feuerwehrleute und Krankenhausärzte haben es nicht einfach. Sie müssen derzeit alles geben, oft ohne Zeit für ein normales Mittagessen. Um ihnen zu helfen, hat der Berliner Sternekoch Max Strohe nun das Projekt "Kochen für Helden" gestartet. In seinem Restaurant Tulus Lotrek kocht gemeinsam mit seinem Team Hunderte Gerichte für Corona-Krisenhelfer. O-TON MAX STROHE, STERNEKOCH TULUS LOTREK: "Also wir haben eigeninitiativ Krankenhäuser und Pflegedienste angeschrieben, also Feuerwehr Polizei, Hebammen, alles, was es so gibt, und haben dann ein paar Abnehmer gefunden - auch mehr, als wir erwartet haben - und das heißt, es wird gut angenommen, die Menschen sind sehr, sehr dankbar. Und wir kriegen ganz herzerwärmende Nachrichten, auch von Menschen, die mit Menschen zusammenleben, die quasi in so einem Beruf tätig sind und sagen, hör mal, mein Mann oder meine Frau hat jetzt gerade etwas Gutes zu essen bekommen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist eine super Resonanz." Auch im jüdischen Krankenhaus freut man sich über die Hilfe. Alles sei sehr unkompliziert gewesen, berichtet Pressesprecherin Jessica Maass. Sie schrie b eine E-Mail und wenige Tage später kamen 400 Portionen leckeres Essen. O-TON JESSICA MAASS, SPRECHERIN JÜDISCHES KRANKENHAUS BERLIN: "Die Mitarbeiter, die sonst in der Cafeteria essen gehen, bekommen das essen jett direkt auf die Station in ihren Bereich geliefert. Und das ist natürlich auch ein super Service, eine super Erleichterung. Insbesondere auch das ärztliche und das pflegerische Personal ist gar nicht der Lage immer in die Cafeteria rein zu gehen, um dort eine Mahlzeit einzunehmen." Die Nachfrage ist groß, doch auch das Angebot wächst. Inzwischen haben sich mehrere Restaurants aus anderen Städten der Initiative angeschlossen. Lebensmittelspenden kommen bislang von Zulieferern und Großmärkten. Um die Kosten zu decken, hat Strohe nun zusätzlich eine Crowdfunding-Initiative gestartet.