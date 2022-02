Maureen Wolf ist die Wirtin der Kölner Gaststätte "Bei Oma Kleinmann". Die Vorbereitungen für den Karneval sind in diesem Jahr besonders stark durch die Corona Pandemie geprägt. Um trotzdem ausgelassen feiern zu können haben sie Bei Oma Kleinmann sogar ein eigenes Testzentrum für die Gäste geplant. O-TON MAUREEN WOLF, WIRTIN GASTSTÄTTE OMA KLEINMANN " Wir haben natürlich ein besonderes Konzept. Wir haben immer Stammgäste, die bei uns Karten kaufen im Vorhinein. Es kommt also nur hier hinein, wer Karten gekauft hat, und die sind auch alle geboostert. Und wir haben ein eigenes Testzentrum organisiert, wir arbeiten mit dem Testzentrum hier aus dem Viertel zusammen und die werden kurz vor Veranstaltungen bei uns noch mal kurz getestet und kommen dann hier rein und können dann natürlich einigermaßen befreit dank Luftfilter und anderen Hilfsmitteln dann Gas geben." Mit diesem Konzept können hier dann bis zu 140 Gäste ohne Maske feiern. Karneval hat bei Oma Kleinmann eine lange Tradition. O-TON MAUREEN WOLF " Hier in dieser Kneipe wird seit über 40 Jahren Karneval gefeiert. Es ist tatsächlich ein Brauchtum, eine Tradition und hier wird geschunkelt und ob der eine jetzt mal besonders schnell schunkelt oder sich auch einmal im Kreis dreht oder nicht, ist für uns unerheblich." Karnevalsfeiern sind Brauchtum und deshalb darf dabei auch getanzt werden. Das stellte der Leiter des Kölner Ordnungsamtes Wolfgang Büscher auf einer Pressekonferenz klar. O-TON WOLFGANG BÜSCHER LEITER ORDNUNGSAMT KÖLN "Also das Thema Tanzen ist natürlich auch so eine gewisse Grauzone, ich will es einfach mal so sagen. Also Karneval feiern, ohne auch wirklich zu tanzen, ist kaum vorstellbar. Aber das sind Veranstaltungen, die nicht ausschließlich auf Tanz ausgerichtet sind und insofern sind diese auch in den Kneipen erlaubt." Karneval in Kölner Kneipen kann in diesem Jahr also stattfinden. Aber nur für Gäste die doppelt geimpft oder genesen sind. Und die zusätzlich geboostert und negativ getestet sind.

