STORY: In der Kölner Innenstadt ist es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen durch Klimaaktivsten gekommen. Mehrere Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" klebten sich am Asphalt fest. Zu ihren Forderungen gehört ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen sowie die Einführung eines bundesweiten 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr. David Berres, Klimaaktivist: "Das kennt jeder von uns. Irgendwo schnell hin zu müssen und dann nicht hin zu können. Und wir machen das nicht, um diese Leute zu ärgern. Aber die Störung ist notwendig, denn wir verstehen uns quasi als Feueralarm, der auf den Klima-Notstand, in dem wir uns bereits jetzt befinden, hinweist. Und ein Alarm muss zwangsläufig stören und wachrütteln. Und das geht leider nicht mit leisen Mitteln." Der Autoverkehr musste wegen der Demonstranten am Freitag in Köln durch die Polizei umgeleitet werden. Bei ähnlichen Aktionen wurde gegen die Protest-Teilnehmer anschließend ein Strafverfahren eingeleitet wegen Nötigung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

