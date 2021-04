In Köln sind freie Platzflächen abgesperrt. Was die Ausbreitung des Coronavirus angeht, will man hier nichts anbrennen lassen. Auch wenn dieser Tag sehr bewölkt war, kommt der Frühling und die Menschen wollen draußen sein. Über Ostern ist in Köln nicht viel möglich, außer daheim bleiben. Oder man fährt ganz legal an die Ostsee nach Scharbeutz und schläft in einem Auto, wie es die Rheinländerinnen Sophia und Madeleine gemacht haben. "Wir wollten unbedingt über Ostern ans Meer, wollten eigentlich nach Mecklenburg-Vorpommern, haben dann aber festgestellt, dass Mecklenburg-Vorpommern über Ostern Ausgangssperren hat und vor allem Tagestouristen verbietet. Dementsprechend können wir dort grade nicht durchreisen und haben uns dann angeschaut, wo es möglich wenige Inzidenzen gibt. Schleswig-Holstein ist grade das Bundesland, was die wenigstens Inzidenzen hat, und sind deswegen nach Schleswig-Holstein gefahren. Wir haben auch vorher noch einen Covid-Test gemacht, sind negativ, also alles gut." Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, über Ostern zu Hause zu bleiben. Hotels und Gastronomie sind geschlossen. Sich mit der Bahn oder dem Auto durch Deutschland zu bewegen, ist hingegen nicht verboten. Zudem dürfen Dauercamper in vielen Bundesländern ihre Plätze nutzen, auch wenn sie nicht in diesem gemeldet sind.

