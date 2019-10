Bei Schalke läuft´s - beim 1. FC Köln sieht es nach fünf Niederlagen in sechs Begegnungen hingegen aktuell nach Abstiegskampf aus. Am Samstagnachmittag treffen die beiden Teams in der Bundesliga aufeinander. Schalke-Trainer David Wagner hofft natürlich nur das Beste, auch nach vier gewonnenen Spielen möchte er aber lieber tief stapeln. "Favoritenrolle hin oder her, Underdog - das ist mir wirklich so etwas von wurscht. Es geht weiterhin, auch wenn wir jetzt gegen den 1. FC Köln zu Hause spielen, einzig und allein um uns. Uns darf nicht interessieren und hat nicht interessiert bisher, und das werden wir jetzt nicht verändern, wer uns da gegenüber steht. Wir wissen sehr wohl, was uns da erwartet. Das ist, diese Mannschaft hat Qualität, gar keine Frage. Sie hat auch ihre Probleme im Moment, das ist auch überhaupt keine Frage. Aber das nehmen wir wahr." Auch bei den Kölnern wird gehofft. Coach Achim Beierlorzer setzt auf eine Art Reset-Knopf. "Wichtig ist natürlich, dass die Mannschaft weiterhin an sich glaubt, an die eigene Stärke glaubt, denn das ist ja genau in so einem Fall, wie ich jetzt gegenläufig bei Schalke beschrieben habe, wo ein Erfolg nach dem nächsten kommt, und wo man immer größer wird und größer wird und mehr Selbstvertrauen hat, dürfen wir aber unser Selbstvertrauen und unseren Glauben in die eigene Stärke, den dürfen wir nicht verlieren." Ansonsten würden die Spiele noch schwieriger werden, fügte er hinzu. Seine Mannschaft hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg geschafft, steht jetzt allerdings mit vier Punkten nach sechs Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch Schalke hatte in der vergangenen Saison zeitweise gegen den Abstieg gekämpft und war am Ende auf Platz 14 gelandet. Gerade erleben die Königsblauen allerdings einen Höhenflug und liegen nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer FC Bayern. Anstoß der Partie zwischen den beiden FCs ist am Samstagnachmittag in Gelsenkirchen.