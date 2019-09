Neue Erkenntnisse hinsichtlich der rätselhaften Todesfälle im Umfeld dieser Apotheke: Denn in Köln war am Donnerstag eine schwangere Frau nach der Einnahme eines verunreinigten Mittels zum Test eines möglichen Schwangerschafts-Diabetes gestorben - und am Tag darauf auch ihr per Notkaiserschnitt geborener Säugling. Das gaben am Dienstag die Ermittler bekannt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sagte, man ermittle nun gegen Unbekannt wegen eines Tötungsdeliktes. Denn man sehe den Anfangsverdacht einer Straftat, ob nun einer bewussten oder aber fahrlässigen: O-TON OBERSTAATSANWALT ULRICH BREMER: "Was wir im Moment wissen, ist, dass in diesem Glukose-Gemisch ein toxischer Stoff beigemischt war oder gefunden worden ist, den es zwar in Apotheken gibt, der aber in diesem Gemisch rein gar nichts zu suchen hat. Und das hat uns Veranlassung gegeben, hier von einem Fremdverschulden auszugehen. In welcher Form, wie gesagt, das können wir noch nicht sagen." Andreas Koch von der Polizei Köln sagte, das Ergebnis der Obduktion zeige als Todesursache der 28-jährigen Frau ein multiples Organversagen, ohne dass makroskopisch schon geklärt worden sei, woran genau die Frau verstorben sei. Dennoch sei kein Anlass zu landesweiter Panik: O-TON ANDREAS KOCH, STELLVERTRETENDER LEITER DIREKTION KRIMINALITÄT BEI DER POLIZEI KÖLN ("Wir haben, erstens, ein mit hoher Wahrscheinlichkeit lokales Ereignis. Es gibt im Moment keinerlei Hinweise darauf, dass bundesweit oder in anderen Apotheken kontaminiertes Material liegt. Wir haben keine Hinweise darauf." Ermittler und Behördenvertreter hatten nach eigenen Angaben am Freitag die Apotheke, die Praxis des behandelnden Gynäkologen sowie das behandelnde Krankenhaus aufgesucht und zahlreiche Beweismittel sichergestellt. In dem Behälter für die Glukose-Lösung habe man also ein Toxin gefunden. Um welche giftige Substanz es sich dabei handele, wollten sie beim derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht bekanntgeben. Dem betreffenden Apotheker sei es verboten worden, selbst hergestellte oder abgefüllte Substanzen zu vertreiben.