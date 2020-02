Kurz vor dem Höhepunkt des Kölner Straßenkarnevals haben die Wagenbauer einen kleinen Blick in ihre heiligen Hallen gestattet. Traditionell gilt der Rosenmontagszug in der Domstadt als das Highlight für die Jecken. Und während ein Großteil der nach Angaben der Stadt etwa sieben Kilometer langen Wagenkolonne bereits seit Monaten angefertigt wurde, bleiben ein paar Vehikel für die aktuellen Geschehnisse übrig. Und das ist nicht immer eine einfache Aufgabe, wie Zugleiter Holger Kirsch am Dienstag in Köln erklärte: "In der Tat sind wir natürlich in den letzten 14 Tagen von den Ereignissen ein bisschen überrollt worden. Aber, wie man ja sieht, reagieren wir von der einen auf die andere Nacht. Kemmerich reitet schon fleißig mit bei der AFD. Auch unsere AKK, die uns natürlich einigen Stoff in den letzten Tagen geliefert hat, ist entsprechend gewürdigt und ein klein wenig modifiziert worden." Der Rosenmontagszug gilt als der größte in ganz Deutschland. Er startet um 10 Uhr für die rund 12.000 Teilnehmer am Chlodwigplatz und endet nach mehreren Stunden an der Mohrenstraße. Auf den vielen Mottowagen werden aktuelle Geschehnisse aus Politik und Gesellschaft aufgegriffen. Und ganz wichtig: Rund 300 Tonnen Süßigkeiten warten darauf, von den Wagen aus verteilt zu werden. Das kölsche Karnevalsmotto heißt in diesem Jahr übrigens: "Et Hätz schleiht em Veedel". Das heißt auf Hochdeutsch: Das Herz schlägt im Stadtviertel. Na dann, Kölle alaaf.