HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Henriette Reker, Oberbürgermeisterin Köln: "Aber ohne die Hilfe der Kölnerinnen und Kölner wird es nicht gehen. Und ich möchte das jetzt wirklich mal sagen. Es ist fünf vor 12 meine Damen und Herren. Und es liegt an uns allen. Es liegt an jeder und an jedem ob wir es schaffen ohne eine n Lookdown auszukommen. Denn die besten Regeln helfen nichts wenn sich mache nicht daran halten. Aber auch wenn sich eine Minderheit nicht daran hält, wird uns das Leben damit so schwer gemacht, dass wir das, was wir tun müssen, nämlich die Infizierten zu informieren, das Kontaktpersonen-Management aufrecht zu erhalten, nicht schaffen. Es ist uns jetzt nicht mehr möglich tagesaktuell positiv Getestete zu informieren und Kontaktpersonen ersten Grades zu informieren und zu beraten."

