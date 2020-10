In einem abgestellten Zug in Köln ist in der Nacht zu Samstag nach Angaben der Polizei ein verdächtiges Paket gefunden worden. Zu den bisherigen Erkenntnissen Polizeisprecher Thomas Held. "In der vergangenen Nacht haben Reinigungskräfte der Deutschen Bahn in einem Zug einen verdächtigen Gegenstand gefunden, haben folgerichtig auch die Bundespolizei informiert. Entschärfer der Bundespolizei haben auf den Gegenstand so eingewirkt, dass er transportfähig war. Man hat ihn dann sehr zeitnah an einen sicheren Ort gebracht." Zur Beschaffenheit des "Gegenstands" sagte der Sprecher: "Ja, also nach meinen Informationen war dort eine kleine Menge Schwarzpulver verbaut, unter anderem auch Nägel. Wenn man hier tatsächlich mit einem Feuerzeug rangegangen wäre und eine Zündschnur direkt angezündet hätte, hätte es eine kleine Flammenbildung gegeben mit Funkenflug, die hätte kaum dazu geführt, dass die Nägel beschleunigt worden wären." Der Bereich Deutzer Feld wurde den Behörden zufolge zunächst durch die Bereitschaftspolizei abgesperrt. Die Ermittlungen liefen nun in alle Richtungen, unter anderem sei auch die Abteilung Staatsschutz beteiligt.

