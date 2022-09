STORY: Es war sein erster Auftritt vor dem britischen Parlament als König Charles III. Am Montag sprach der Monarch vor den Mitgliedern der beiden Parlamentskammern: "Wenn ich heute vor Ihnen stehe, kann ich nicht anders, als das Gewicht der Geschichte zu spüren, die uns umgibt und uns an die lebenswichtigen parlamentarischen Traditionen erinnert, denen sich die Mitglieder beider Kammern mit so viel persönlichem Engagement zum Wohle aller widmen. Das Parlament ist das lebendige und atmende Instrument unserer Demokratie." Er erinnerte an die Amtsführung seiner Mutter: „Bereits in sehr jungen Jahren hatte sich die verstorbene Königin verpflichtet, ihrem Land und ihrem Volk zu dienen und die wertvollen Prinzipien einer konstitutionellen Regierung zu bewahren, die den Kern unserer Nation bilden. Dieses Gelübde hat sie mit unerschütterlicher Hingabe erfüllt. Sie war ein Beispiel selbstloser Pflichterfüllung, das ich mit Gottes Hilfe und Ihrer Unterstützung fortführen will.“ Im Anschluss an seine Rede vor den Abgeordneten in London brach der König nach Schottland auf, wo die verstorbene Königin Elizabeth II. in einer Prozession in die St. Giles Kathedrale in Edinburgh überführt werden soll.

