STORY: Die Royal Mint hat am Donnerstag in Wales mit der Produktion der ersten britischen Münze mit dem Bildnis von König Charles III. begonnen. Die Royal Mint ist die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs. Rebecca Morgan, leitende Mitarbeiterin der Münzprägeanstalt, spricht von einem historischen Augenblick: "Der heutige Tag ist ein bedeutender Moment in der Geschichte Großbritanniens und der königlichen Münzprägeanstalt. 70 Jahre lang prägten wir Münzen mit Königin Elisabeth II., und ab heute gibt es die ersten mit König Charles III." Die erste Münze mit einem Porträt von König Charles ist eine 50-Pence-Gedenkmünze zu Ehren von Königin Elisabeth II., die im Dezember in Umlauf gebracht werden soll.

