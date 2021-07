Das mit dem Regenschirm wollte nicht so richtig gelingen, als König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande am Montag in Berlin landeten. Die deutsche Hauptstadt begrüßte sie mit Wind und strömenden Regen. Drei Tage lang bleiben Willem-Alexander und Maxima in Berlin. Dort wollen sie diverse Institutionen der Kultur und der Wissenschaft besuchen. Aber auch politische Gespräche auf höchster Ebene stehen auf ihrem Programm. Zum Auftakt ihres Staatsbesuchs wurden die royalen Gäste von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Am Dienstag werden sie zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Für den König ist es der erste Staatsbesuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme 2013. Allerdings hat er seit 2013 bereits alle Bundesländer besucht. Der eigentlich für 2020 geplante Staatsbesuch in Berlin war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Bäder in der Menge oder enger Kontakt zu der Bevölkerung sind auch in diesem Jahr nicht vorgesehen.

