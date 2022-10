STORY: Willkommen auf der 74. Frankfurter Buchmesse. Seit Mittwochmorgen darf das Fachpublikum aufs Gelände. Unter den prominenten Gästen unter anderem der frisch mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Kim de l'Horizon. Elf Jahre hat die Arbeit an dem autofiktionalen Roman gedauert. Der Titel lautet "Blutbuch". Dazu Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Auch sie war am Mittwoch in Frankfurt: „Es war eine ganz berührende, eine berührende Entscheidung, dass jemand wie er diesen Preis bekommt, weil damit anerkannt wird, dass die Welt nicht nur schwarz und weiß ist und dass es jenseits von Mann und Frau noch was anderes gibt.“ Die Buchmesse findet nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen wieder ohne größere Auflagen statt. Angemeldet sind nach Angaben der Veranstalter rund 4000 Aussteller aus 95 Ländern. Gastland ist in diesem Jahr Spanien. Daher waren auch die spanischen Royals vor Ort. Zuvor hatten König Felipe und Königin Letizia Berlin besucht. Neben vielseitiger Literatur finden auch zahlreichen Debatten, Vorträgen und Lesungen statt. Dabei geht es unter anderem um aktuelle politische Themen wie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder die Lage im Iran. Ab Freitag darf dann auch das allgemeine Publikum aufs Gelände. Und die Messe läuft noch bis Sonntag.

