STORY: Am 6. Mai wird König Charles in London gekrönt werden, an der Seite seiner Frau Königin Camilla. Noch vorher, bereits Ende März, wird das Paar nach Deutschland reisen. Deutschland sei dem Monarchen wichtig, so erklärte am Freitag die britische Botschafter in Berlin, Jill Gallard. "Der König ist mit Deutschland sehr vertraut. Er spricht fließend Deutsch. Seit 1962 war er 40 Mal hier offiziell oder privat zu Besuch, bisher in seiner Rolle als Prinz von Wales. Bei seiner letzten Visite 2020 sprach er von den bleibenden Verbindungen zwischen Großbritannien und Deutschland. In seinen Worten werden Großbritannien und Deutschland für immer Freunde, Partner und Verbündete sein." Das Paar werde Zeit in Berlin, Brandenburg und Hamburg verbringen, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. Den Staatsbesuch wisse er umso mehr zu schätzen, als der König noch vor seiner Krönung nach Deutschland komme, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. war Charles König geworden. Den Thron hat er also schon bestiegen. Die Krönung eines britischen Monarchen findet traditionell mit zeitlichem Abstand zum Tod des Vorgängers oder der Vorgängerin statt. Vor ihrem Besuch in Deutschland werden Charles und Camilla zu einem Staatsbesuch nach Frankreich reisen.

