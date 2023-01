STORY: Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg war am Dienstagvormittag dabei, als sich im Braunkohle-Dorf Keyenberg ein Demonstrationszug mit mehreren Hundert Demonstranten in Bewegung setzte. Nach Angaben der Polizei war die Gruppe in Richtung des geräumten Ortes Lützerath am Tagebau Garzweiler unterwegs. Nach der Räumung von Lützerath setzten Kohle-Gegner ihre Proteste an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen fort. Zu der Demo, die in Keyenberg gestartet war, hatte das Aktionsbündnis "Lützerath unräumbar" aufgerufen. Das Bündnis hatten den 17. Januar zum ersten zentralen Aktionstag ausgerufen. Etwa zeitgleich blockierten mehrere Klima-Aktivistinnen und Aktivisten Gleise in der Nähe des RWE-Werks bei Lützerath und damit die Zufahrtswege zum Kohlkraftwerk Neurath. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

