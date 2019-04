Wegen 1,8 Tonnen Kokain in Bananenkisten müssen sich seit Dienstag fünf Männer vor dem Landgericht Landshut verantworten. Mehrfach war im gesamten Bundesgebiet reines Kokain in Bananenkisten entdeckt worden, die aus Ecuador stammten. Thomas Rauscher, der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Landshut erklärt: "Davon wurden circa 900 Kilogramm sichergestellt. Kokain hat einen Verkaufswert von 60 bis 100 Euro pro Gramm Kokain. Jetzt muss man hinzufügen, dass das Kokain, das hier sichergestellt wurde, von sehr hoher Qualität war und vor dem Verkauf mit Sicherheit noch aufgestreckt worden wäre." Gewöhnlich werden die Bananen nach dem Import in speziellen Lagern abgestellt, wo sie nachreifen. Die Angeklagten, mehrere aus Albanien stammende Männer, sollen laut Staatsanwaltschaft zu einem Schmugglering gehören, der in diese diese Bananenlager eingebrochen sei und das Kokain entwendet habe. Die Angeklagten sollen die Einbrüche koordiniert und anschließend mit dem Rauschgift gehandelt haben. "Selbstverständlich handelt es sich bei den Angeklagten wohl nicht um den Chef der Gruppierung, sondern hier, bei diesen fünf Angeklagten, eben um Personen, die versucht haben, das Kokain hier in der Bundesrepublik aus den Reifelagern zu bergen. Weiteres zu etwaigen Ermittlungen gegen Hintermänner kann ich Ihnen leider aus ermittlungstaktischen Gründen jetzt nicht sagen." Bis auf einen Angeklagten, der eingeräumt habe, an den Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein, habe sich kein weiterer zu den Vorwürfen geäußert, so die Ermittler. Zunächst sind in dem Prozess 13 Verhandlungstage angesetzt. Falls das Gericht die Angeklagten verurteilt, drohen ihnen Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren. In München und Hamburg finden beziehungsweise fanden ähnliche Prozesse statt. Insgesamt sind in den Fällen von Kokain in Bananenkisten zwölf Personen angeklagt, Prozesse werden auch in München und Hamburg abgehalten.