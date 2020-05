Katzenwäsche in einer öffentlichen Toilette am internationalen Flughafen von Sao Paulo. So wie dem Touristen Gustavo Rollae geht es Hunderten anderen kolumbianischen Staatsbürgern in Brasilien. Sie sind Migranten, Urlauber und Studenten und können nicht in ihre Heimat zurückkehren. Denn die kolumbianische Regierung in Bogota hat eine Sperre für Reisende aus Brasilien verhängt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. "Uns erreicht hier viel Hilfe, aber dennoch ist es nicht möglich, dass wir hier am Flughafen von Sao Paulo. Denn diese Stadt ist das Epizentrum der Pandemie in Südamerika. Wir riskieren unser Leben." Auch Wilson Silva Garana steckt fest: "Ich kam nach Brasilien und dann überraschte mich die Pandemie. Dann fuhr ich zum Flughafen weil ich ohne Geld nicht wusste wohin." Auch die USA verweigern derzeit Einreisen aus Brasilien. Am vergangenen Freitag war das südamerikanische Land auf Platz zwei jener Staaten aufgerückt, die am schlimmsten vom Coronavirus betroffen sind. Brasiliens Gesundheitsminister sprach am Sonntag von mehr als 363.000 Infizierten im Land. Die USA verzeichneten zuletzt mehr als 1,6 Millionen Fälle. Bis Sonntag hatte Brasilien 22.666 Tote gemeldet.