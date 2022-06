STORY: Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt den Moment am Sonntag, in dem ein Teil einer Tribüne in einer Stierkampfarena in der kolumbianischen Stadt El Espinal zusammenbricht. Dabei sollen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen sein, mehrere Hundert Besucher sind nach offiziellen Angaben verletzt worden. Es soll auch viele Schwerverletzte gegeben haben. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst unklar. Dieser Techniker war bei dem Unglück dabei: "Acht Boxen sind komplett zusammengebrochen, man kann schon sehen, dass es eine Holzstruktur ist. Wir waren in der Manege, als wir sahen, wie diese Struktur in einem Dominoeffekt zusammenbrach." Zahlreiche Verletzte wurden in Krankenhäuser in den umliegenden Städten gebracht. Nach Informationen von kolumbianischen Medien bereitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Bürgermeister von El Espinal und andere Beamte vor. Diese hätten nicht auf eine Anfrage von vergangener Woche an die örtlichen Verwaltungen reagiert. In der seien sie aufgefordert worden, über das Sicherheitskonzept und die Notfallpläne für Volksfeste in der Region Auskunft zu geben.

