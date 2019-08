In Kolumbien scheint der vor etwa drei Jahren in die Wege geleitete Friedensprozess zwischen der Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens, Farc, in Gefahr. Kolumbiens Präsident Ivan Duque hat am Donnerstag in einer Fernsehansprache angekündigt, dass die Regierung mit einem Militäreinsatz reagieren würde, falls die Ex-Farc-Anführer damit beginnen würden, sich und etwa 2.200 Kämpfer wiederzubewaffnen. Darüber hinaus versprach er eine Belohnung von umgerechnet rund 800.000 Euro für Hinweise, die beim Aufspüren der Rebellen-Anführer hilfreich sein könnten. In einem etwa 30-minütigen Youtube-Video, das vermutlich im Amazonasgebiet aufgenommen wurde, hatten zwei frühere Farc-Anführer gesagt, dass sie den bewaffneten Kampf wieder aufnehmen wollen, weil sie sich von der Regierung verraten fühlen. Vor drei Jahren wurde ein Friedensabkommen abgeschlossen und Farc-Kämpfer haben ihre Waffen abgeben. Damit war der Kampf gegen die Regierung nach etwa 50 Jahren eingestellt und die Farc in eine politische Partei umgewandelt worden. In den Kämpfen zwischen Farc und Regierungen sind mehr als 260.000 Menschen ums Leben gekommen.