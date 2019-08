Kommission soll vorgezogene Neuwahl des Parlamentes prüfen: Die vom Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro, kontrollierte "Verfassungsgebende Versammlung" hat eine Kommission eingesetzt, die einen Termin für die nächste Parlamentswahl festlegen soll. Womöglich könnte das noch in diesem Jahr sein. Regulär soll die Wahl eigentlich erst Ende kommenden Jahres stattfinden. Der Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung" von Venezuela, Diosdado Cabello, sagte am Montag Ortszeit in der Hauptstadt Caracas: O-Ton: "Wir müssen das einschätzen, ein Abkommen in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Verfassung und der politischen Lage im Lande. Wir müssen die Institutionen befragen, das Volk, die Menschen auf der Straße, wann der beste Moment ist, um die Wahlen abzuhalten." Präsident Maduro, hier bei einer Kundgebung gegen die Politik des US-Präsidenten Donald Trump am Samstag in Caracas, liefert sich seit Monaten einen Machtkampf mit dem rechtsgerichteten Oppositionsführer Juan Guaido, der sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen hatte, das Parlament kontrolliert und von den Regierungen der USA und anderer westlicher Staaten anerkannt wird. Der linksgerichtete Maduro wiederum wird unter anderem von den Regierungen Russlands, Chinas und Kubas unterstützt.