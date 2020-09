So wie früher wird es in den nordrhein-westfälischen Wahllokalen am Sonntag nicht aussehen. Ohne Pandemiebestimmungen war die Stimmabgabe bei den Landtagswahlen vor gut drei Jahren jedenfalls aus organisatorischer Sicht unkomplizierter. Davon kann dieser Tage auch Dörte Diemert ein Lied singen, sie ist die Kämmerin der Stadt Köln und ist für die anstehende Kommunalwahl verantwortlich. "Es ist schon ein sehr großer logistischer Aufwand. Wir haben alleine 53 Stimmbezirke bei denen Urnen-Stimmbezirke verlagern müssen in andere Räume, weil wir beispielsweise keine Kitas und Senioreneinrichtungen benutzen. Wir haben einen deutlich höheren Aufwand bei der Gewinnung von Wahlhelfenden, davon brauchen wir mehr, 10.000 Wahlhelfende werden in zwei Tagen hier am Sonntag in Köln im Einsatz sein. Das hat was damit zu tun, dass wir mit einer sehr hohen Briefwahlquote rechnen, und das alles muss ja gezählt werden, organisiert werden. Dafür brauchen wir viele, viele helfende Hände." Neben den helfenden Händen braucht es zudem schlicht ausreichend Platz zum Wählen und zum Auszählen. Denn bei all dem müssen selbstredend Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Für die Auswertung der Briefwahl mit mutmaßlicher Rekordbeteiligung hat die Stadt Köln eine zweite Messehalle angemietet. Rund 4.000 Plätze stehen hier auf einer Fläche von etwa 36.000 Quadratmetern zur Verfügung, ausgestattet mit Wegführung, Abstandsmarkierungen und "massenhaften WC-Anlagen", wie es ein Vertreter der Messegesellschaft formuliert. Und dann gibt es noch den Appell an die Wählenden, ausreichend Geduld mitzubringen und in den Wahlräumen Masken zu tragen. Letzteres sei obligatorisch, weiß auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, aber: "Es gilt eine Maskenpflicht im Wahllokal, aber es gilt auch die freie Beteiligung an Wahlen für jeden, was ein extrem hohes Grundrecht ist, sodass ein Verstoß nicht geahndet wird mit Bußgeldern. Also, es ist nicht wie in einem Bus, denn man kann niemand das Wahlrecht vorenthalten. Das ist eines der fundamentalsten Grundrechte. Es gilt nur der Appell, Abstand zu halten und Masken zu tragen. " Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind am Sonntag mehr als 14 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Mehr