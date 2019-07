Das geringere Wirtschaftswachstum in Deutschland trifft auf dem Arbeitsmarkt laut den Daten der Bundesagentur für Arbeit vor allem Helfer-Berufe und weniger qualifizierte Ausländer. In diesem Bereich sei die Arbeitslosigkeit im Juli stärker gestiegen als für die Jahreszeit üblich, teilte die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mit. Trotz der Konjunkturflaute hält die BA an der Prognose fest, dass die Beschäftigung 2019 deutlich wächst und die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt fällt. Der Anstieg im Juli sei, wie für diesen Monat erwartbar, vor allem durch die Ferien bedingt, sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach: "Zum einen stellen Firmen erst nach der Sommerpause wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Zum anderen, und das ist der Hauptgrund, steigt die Arbeitslosigkeit von jüngeren Menschen im Juli an. Das liegt daran, dass nicht alle Azubis sofort übernommen werden oder anderweitig sofort eine Stelle finden. Auch Studienabsolventinnen und Studienabsolventen gehen nicht immer nahtlos in das Erwerbsleben über. Aber bei Jüngeren handelt es sich zumeist um eine sehr kurze Phase der Sucharbeitslosigkeit. Üblicherweise liegt ihre Arbeitslosigkeit im Oktober wieder auf dem niedrigen Niveau wie im Juni." Bei der Bundesagentur waren im Juli 2,275 Millionen Menschen als arbeitslos registriert. Das seien 59.000 mehr gewesen als im Juni, aber 49.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote legte damit um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zu.