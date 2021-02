Neues Allzeithoch beim deutschen Aktienindex zu Handelsbeginn am Montag an der Frankfurter Börse. Der Dax stieg zu Wochenbeginn um bis zu 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.169, 49 Punkten. Die Anleger hoffen auf die Verabschiedung des billionenschweren US-Hilfspakets noch in diesem Monat. Zudem hatte die neue US-Finanzministerin Janet Yellen eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Das sind Prognosen, die an den Börsen gut ankommen. Robert Halver von der Baader Bank: "In Frankreich gibt es einen Schlager: "La vie en rose". Genau der wird hier fast jeden Tag gespielt. All das Negative wird ausgeblendet. Man schaut nur auf das Positive. Das heißt Konjunkturbelebung, gerade angestachelt von Amerika, wo ja die Demokraten ein Konjunkturpaket durchjagen wollen. Und wenn Frau Yellen, das ist so der Rockstar der Finanzpolitik in Amerika, wenn die davon spricht, so schnell wie möglich wieder Vollbeschäftigung in Amerika hinzubekommen, dann wissen wir alle, es gibt noch mehr neue finanzpolitische Hilfsmaßnahmen. Nach Einschätzung von Experten hoffen die Anleger zudem auf die erfolgreiche Einführung von weiteren Corona-Impfstoffen. Die erwartete Verlängerung des Lockdowns in Deutschland belaste zwar die Stimmung an den Börsen, heißt es. Man hoffe aber auf einen Ausblick zu möglichen Lockerungen.

Mehr