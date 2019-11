In der Hoffnung auf frischen Wind für die Weltwirtschaft steigen Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Der Dax übersprang am Montag die psychologisch wichtige 13.000er Marke und stieg bis zum Mittag auf über 13.100 Punkte. Der EuroStoxx 50 notierte sogar so hoch wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Die Unterzeichnung des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China rücke offenbar näher, hieß es. Gleichzeitig habe die US-Notenbank gerade die Zinsen gesenkt, und die Gewinne der Unternehmen würden ziemlich gut aussehen. Robert Halver von der Baader Bank: "Es riecht ein wenig nach Jahresendrally. Man kann ganz klar erkennen: das Brot-Butter-Geschäft, das billige Geld ist sowieso da, aber auch Handelskrieg zwischen USA und China. Man muss sagen: Die Amerikaner werden nicht müde zu betonen, dass da was in Gange ist, wunderbar. Und was auch sehr schön ist, dass das Gespräch der Automobilindustrie aus Europa mit der amerikanischen, auch gut verlaufen ist. Das riecht nach Versöhnlichkeit und das ist positiv für die Aktienmärkte." Der mögliche Verzicht der USA auf Strafzölle für europäische Autos gab den Autoherstellern Auftrieb. Mit Kursgewinnen von jeweils etwa 2,5 Prozent gehörten die deutschen Fahrzeug-Hersteller BMW, Daimler und Volkswagen hier zu den Favoriten. Mit Interesse werden die Börsianer am Montag auch die erste Rede von Christine Lagarde als neue Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), verfolgen. Die Juristin und frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds hatte Mario Draghi abgelöst, dessen achtjährige Amtszeit am 31. Oktober endete. Lagarde hatte bereits Sympathien für eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik der EZB erkennen lassen.