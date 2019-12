Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen China und den USA sind einem Medienbericht zufolge ins Stocken geraten. Hintergrund sind demnach die jüngst erlassenen "Hongkong-Gesetze" in den USA. Unter anderem sollen Verstöße gegen die Menschrechte in der Sonderverwaltungszone mit Sanktionen geahndet werden. Chinas Außenministerium hatte dies als eine ernsthafte Einmischung in chinesische Angelegenheiten kritisiert. Zudem drohte die Regierung in Peking mit nicht näher bezeichneten Konsequenzen. Das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten und die Reaktion der USA hatten die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt verschärft. Ihr Verhältnis ist bereits seit Monaten wegen des Handelsstreits belastet, in dem sie einander mit Strafzöllen überziehen. Den Anlegern an der Frankfurter Börse konnte dies allerdings nicht die Stimmung verderben. Überraschend starke Konjunkturdaten aus China gaben den Aktien zum Wochenstart Auftrieb. Der deutsche Leitindex Dax notierte kurz nach Eröffnung 0,8 Prozent höher auf 13.335 Punkte. Bis zum Rekordhoch ist es damit nicht mehr weit. Robert Halver von der Baader Bank: "Der Dax ist stabil, das wundert zunächst, weil die Groko geht ja in die nächste Krise, aber wichtig ist, dass die Chinesen eine bessere Stimmung haben in der Volkswirtschaft. Das hilft natürlich dann der Exportlandschaft, gerade in Deutschland." Das Barometer für die Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager war überraschend gestiegen. Seine Pendants aus Deutschland und der Euro-Zone legten jeweils stärker zu, als bei der Erstschätzung errechnet. Die Zahlen schürten nach Aussagen von Analysten die Hoffnungen, dass die Konjunktur ihre Talsohle vorerst durchschritten habe.