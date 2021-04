Jubel bei Guillermo Lasso und seinen Anhängern. Der konservative Politiker hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador gewonnen. Er erhielt gut 52 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den Linkskandidaten Andrés Arauz durch. Lasso sprach von einem historischen Tag, an dem alle Ecuadorianer über ihre Zukunft entschieden hätten. Mit ihrer Wahl hätten sie die Notwendigkeit einer Veränderung ausgedrückt. Und den Wunsch nach besseren Tagen für alle. Das Land steckt tief in der Wirtschaftskrise. Ex-Präsident Rafael Correa konnte dank hoher Öleinnahmen in seiner Regierungszeit Infrastruktur- und Sozialprogramme auflegen. Inzwischen fehlen diese Einnahmen, das Land ist hoch verschuldet. Lasso wurde in Ecuador als erfolgreicher Geschäftsmann und Bankier bekannt. Er hat sich zum dritten Mal um das Präsidentenamt beworben. Im Wahlkampf hatte er eine wirtschaftsliberale Politik angekündigt, um die Krise des Landes zu beenden. Er will Steuern senken und das Land für ausländische Investoren öffnen. Gesellschaftspolitisch steht Lasso für strikt konservative Werte. Er hat sich gegen eine Lockerung des Abtreibungsverbots und gegen gleichgeschlechtliche Ehen ausgesprochen.

Mehr