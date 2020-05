Maskenpflicht und Abstandsgebot drücken auf die Konsumlaune der Deutschen und machten Einkaufen zuletzt eher zur lästigen Pflichtübung als zum Shopping-Erlebnis. Mit den ersten Lockerungen in der Coronakrise allerdings hat sich die Verbraucherlaune wieder etwas aufgehellt. Für Juni sagen Marktforscher einen Anstieg der sogenannten Konsumneigung voraus. GfK-Experte Rolf Bürkl. "Wir haben offenbar den Tiefpunkt erreicht. Der Schock, der durch die schrecklichen Bilder ausgelöst wurde in Norditalien, in New York, der ist jetzt doch etwas der Erleichterung gewichen, dass ähnliche Zustände in Deutschland nicht aufgetreten sind. Und es bestehen jetzt doch auch berechtigte Hoffnungen, dass die derzeitige Entwicklung ein kleines Licht am Ende des Tunnels ist und wir mit der weiteren Öffnung der Wirtschaft auch wieder ein langsam steigendes Konsumklima, wenn auch auf niedrigem Niveau, sehen werden." Wichtige Konsumhemmnisse bleiben die Angst vor Jobverlust und reale Einkommenseinbußen. Sinkende Konsumausgaben und schrumpfende Investitionen hatten die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal einbrechen lassen, das Bruttoinlandsprodukt fiel so stark wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr.