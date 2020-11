Ohne Maske auf dem Bahnsteig oder im Zug? Das kann teuer werden, selbst wenn die Person nur mal kurz zum Telefonieren die Maske abnimmt, wie hier am Dienstag in Köln, am gemeinsamen überregionalen Aktionstag von Behörden und Verkehrsbetrieben in Nordrhein-Westfalen. Teams von Ordnungsämtern und Bundespolizei kontrollieren die generelle Maskenpflicht - der Passant mit „Teilzeit"-Maske scheint die Strafe hier sogar verstehen zu können. O-TON FAHRGAST (OHNE NAMENSNENNUNG) („Das ist jetzt dumm gelaufen, sonst nix. Ja, alles gut, wenn man telefoniert und nichts versteht, muss man es runter tun, aber es hilft ja nichts. Alles gut. Okay. Tschüss.") Die Sprecherin der Bundespolizei Monika Dressler sagt zum Hintergrund solcher Maßnahmen: O-Ton: (Wir haben uns vorgenommen, ein Signal zu setzen. Wir möchten nämlich ,dass alle gesund bleiben. Und wir wollen nochmal die daran erinnern, die keine Maske tragen, wie wichtig das ist und dass sich jeder schützen kann, wenn er eine Maske trägt, um der Pandemie entgegenzuwirken.") Vertreter der Behörden in NRW bilanzieren, die allermeisten hielten sich an die Hygieneregeln. Das sieht auch diese Passantin ähnlich: O-TONFAHRGAST MIDJA HANNAN („Ja, es ist ja irgendwo jetzt die Regel, deswegen denke ich mal, sollte man das schon befolgen. Also deswegen denke ich, ist es jetzt richtig, ja, doch.") Insgesamt, so ein weiteres Fazit aus Behördensicht, sei die Grundstimmung in der Gesellschaft derzeit wegen der corona-bedingten Einschränkungen zwar angespannt, aber nicht unbedingt aggressiv.

