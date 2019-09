HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin: "Und, ja, wir schaffen den Einstieg in die Bepreisung von CO2. Das habe ich vor über einem Jahr selber vorgeschlagen. Die Idee ist richtig. Wir haben uns jetzt auf ein Modell verständigt, das stetig den Preis steigern wird. Wir machen den Einstieg aber sehr vorsichtig. Ich hätte mir auch mehr vorstellen können. Das sage ich hier auch ganz deutlich. Aber ganz anders als so mancher Ökonom glaube ich nicht, dass alleine der Preis alleine, so ein CO2-Preis, ein Allheilmittel ist. Es ist ein Instrument unter vielen Instrumenten, die wir jetzt wählen." O-Ton Anton Hofreiter (GRÜNE), Fraktionsvorsitzender: "Sie können doch nicht im Ernst annehmen, dass dieses Paket, das Sie hier vorgelegt haben, das maximal ein Päckchen ist, wenn man positiv ist, dass es eine Basis sein kann für einen nationalen Klimakonsens. Und dann sprechen Sie hier von der reinen Lehre. Wissen Sie was wir von Ihnen verlangen? Wir verlangen von Ihnen gar nicht viel. Wir verlangen von Ihnen nur, dass Sie Maßnahmen vorlegen, wo erwartbar ist, dass Sie den Pariser Klimaschutzvertrag einhalten. Das ist unsere Anforderungen an Sie. Und das sollte doch nicht zu viel verlangt sein." O-Ton Alexander Dobrindt (CSU), Landesgruppenchef: "Und dass Sie, Herr Hofreiter, 60 Milliarden Euro als Paketchen beschreiben, kann ich beim besten Willen nicht begreifen. 60 Milliarden Euro in den Klimaschutz ist das größte Klimaschutzpaket, das jemals hier verabschiedet worden ist, meine Damen und Herren." O-Ton Martin Reichardt, AfD: "Die Bepreisung von CO2 macht alles teurer: Lebensmittel, Mieten, Dienstleistungen. Ein Auto, besser gesagt, ein E-Auto, kann sich auch nur der leisten, wer etwas Geld beiseitelegen kann. Das können durch ihre Politik viele nicht mehr. Die Grünen fordern ja schon jetzt einen höheren CO2-Preis. Ich fordere die Regierung auf: Machen Sie endlich Schluss mit diesem ideologischen grünen Unsinn, den Sie hier vertreten." O-Ton Sahra Wagenknecht (LINKE), Fraktionsvorsitzende: "Also, wenn Sie behaupten, dass die steigenden Benzinpreise durch die Erhöhung der Pauschale ausgeglichen oder zumindest abgefedert werden, dann scheinen Sie schlicht nicht zu wissen, dass Geringverdiener von dieser Erhöhung überhaupt nichts haben, weil sie zahlen nicht so viel Steuern, dass sie dort mehr absetzen können."