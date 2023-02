STORY: Abschlusstraining beim FC Bayern München vor dem Achtelfinalhinspiel in der Champions League am Dienstag gegen Paris St. Germain. Die Stimmung war gut und konzentriert im Team von Trainer Julian Nagelsmann. Einige verletzte Spieler, darunter Manuel Neuer und Sadio Mane, sind zwar weiterhin nicht im Kader. Größere Probleme plagen die Bayern offenbar nicht. Nagelsmann wird es freuen, denn in Paris sind mit Kylian Mbappe und Lionel Messi zwei zuletzt verletzte Spieler wieder im Kader. Wohl auch deshalb reisen die Bayern mit Respekt nach Paris. Von den Niederlagen der Pariser im französischen Pokalwettbewerb wollen sie sich jedenfalls nicht täuschen lassen, sagte Nagelsmann.

Mehr