STORY: Ein konzernweiter IT-Systemausfall bei der Lufthansa stört massiv den Flugbetrieb der Airline-Gruppe am Drehkreuz Frankfurt. Betroffen davon seien Systeme für das Einchecken und Boarden, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Es komme zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. Am Frankfurter Flughafen stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Wie viele Flüge betroffen sind, war zunächst unklar. Die Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Ursache für den Systemausfall seien lauf Lufthansa Tiefbauarbeiten der Bahn in der Nacht zum Mittwoch in Frankfurt gewesen, bei denen mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom durchtrennt wurden. Die Telekom erklärte in einer Information an die Kunden, Sprach- und Internetdienste seien betroffen. Man gehe davon aus, dass die komplette Entstörung noch bis zum Nachmittag andauern werde, hieß es in der Mitteilung.

