Kein Infektionssprung nach Schnelltest-Konzert für 5000 in Spanien: Ein Pilotprojekt in Barcelona gibt der Live-Musik-Branche Hoffnung. Zwei Wochen nach einem Konzert der Band „Love of Lesbian“ ohne Abstandsgebot ist Ärzten und Veranstaltern zufolge kein sprunghafter Anstieg der Infektionszahl nachzuweisen. Die 5000 Zuschauer hatten nur nach einem negativen Schnelltest Einlass erhalten. Zwar wurden anschließend sechs Neuinfektionen verzeichnet, sagt der medizinische Leiter Josep Maria Llibre. Dies entspreche jedoch der Hälfte der Rate in der Allgemeinbevölkerung der spanischen Stadt. Zudem sei unklar, ob die Betroffenen sich überhaupt bei dem Konzert angesteckt hätten. Das seien sehr beruhigende Daten. O-Ton: Wir können sicher sein, dass dies kein Super-Spreader-Ereignis war, denn es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Inzidenz von SARS-COV-2-Infektionen erhöht war, und tatsächlich haben wir keine Anzeichen dafür, dass es irgendwelche Infektionen unter den Anwesenden gab, so dass dies sehr beruhigende Daten sind und wir glauben, dass dies bei der Eröffnung von kulturellen Aktivitäten überall auf der Welt hilfreich sein kann." Am Tag der Show mussten die Konzertbesucher einen Test an einem von drei Orten in der Stadt machen und ein negatives Ergebnis vorweisen, bevor sie in die Arena eintreten durften. Die Besucher erhielten ihre Ergebnisse innerhalb von 10 bis 15 Minuten über eine App auf ihrem Telefon. Der Test und eine Maske waren im Ticketpreis enthalten.

