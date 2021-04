In Albanien wird ein neues Parlament gewählt. Beobachter rechnen mit einem Kopf-an-Kopf Rennen zwischen den seit zwei Wahlperioden regierenden Sozialisten und der Demokratischen Partei. Am Sonntag gab in Tirana Ministerpräsident und Sozialistenführer Edi Rama seine Stimme ab und schlug versöhnliche Töne an: "Heute haben wir keine negativen Gefühle gegen jene, die mit ihrer Stimme eine andere Meinung zum Ausdruck bringen. Lasst uns heute und in Zukunft nicht vergessen, dass wir eine große Familie sind in unser aller Vaterland." Am Mittwoch war ein Anhänger der Sozialisten bei einer Schießerei vor einem Büro der Demokratischen Partei getötet worden. Vier Menschen wurden verletzt. Im Vorfeld der Wahl kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Auch Lulzim Basha gab in Tirana seine Stimme ab, er ist Chef der oppositionellen Demokraten, die mit kleineren Parteien in einem Bündnis antreten. "Heute ist der Tag, wählen zu gehen. Gehen Sie wählen für die Zukunft Ihrer Familien, des Landes und für Ihre eigene Zukunft. Heute ist der Tag der Demokratie." Jüngste Umfragen sahen die Demokraten bei 36 bis 43 Prozent, die seit 2013 regierenden Sozialisten bei bis zu 48 Prozent. Wunsch vieler Wähler ist ein Ende der weit verbreiteten Korruption. Albanien nimmt im Korruptionsindex von Transparency International den 104. Platz von 180 ein. Je höher der Wert ist, umso korrupter ist nach TI-Angaben das Land. "Ich will, dass sich in allen Bereichen etwas ändert", so dieser Wähler in Tirana. "Ich will, dass Albanien in die EU kommt." Das Land ist seit 2014 Beitrittskandidat der Europäischen Union, doch der Prozess verläuft schleppend, wohl auch angesichts eines Mangels an Reformen im Land. Beobachter von OSZE und Europarat sind in Albanien, um die Wahl zu verfolgen.

Mehr