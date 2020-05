Stars wie der US-amerikanische Sänger Billy Joel haben sich am Montag zusammengetan, um Spenden für die gemeinnützige Organisation "Robin Hood" zu sammeln. Und dabei kamen rund 115 Millionen US-Dollar zusammen. Die etwa einstündige Aktion stand unter dem Motto "Rise Up New York!“ und wurde im US-Fernsehen ausgestrahlt. Unter anderem traten auch Mariah Carey sowie der britische Künstler Sting auf. Das Geld soll vor allem an Bedürftige in der von der Corona-Pandemie besonders hart getroffenen Millionen-Metropole New York gehen. Etwa 80.000 Menschen sind aktuellen Zählungen zufolge in den USA an den Folgen von Covid-19 gestorben. Ein Drittel dieser Opfer kam aus New York. Mittlerweile sind die USA das von der Corona-Pandemie am härtesten getroffene Land der Welt. Und die Arbeitslosigkeit dort ist auf einem neuen Rekordstand.