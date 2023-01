STORY: Die Empörung in muslimischen Ländern ist groß, nach einer Koranverbrennung in Schweden. Am Samstag kam es zu zahlreichen Protestkundgebungen in der Türkei. In Istanbul wurden schwedische Fahnen verbrannt. Und das Außenministerium in Ankara erklärte umgehend, man verurteile den "abscheulichen Angriff" auf das Schärfste. Schweden müsse gegen den Täter vorgehen und die internationale Gemeinschaft müsse sich gegen Islam-Feindlichkeit stellen. Auch andere arabische Länder, darunter Saudi-Arabien, Jordanien und Kuwait, verurteilten die Koranverbrennung. In Ankara marschierte eine Gruppe von Demonstranten der türkischen Neuen Wohlfahrtspartei in Richtung schwedischen Botschaft. "Wir sind hier vor der schwedischen Botschaft mit unserer Jugendabteilung, um gegen die Koranverbrennung vor unserem Konsulat in Schweden zu protestieren." Bei einer anti-türkischen Demonstration in Stockholm, die von den schwedischen Behörden erlaubt worden war, hat der Chef der rechtsextremen dänischen Partei Harte Linie, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, eine Ausgabe des Koran angezündet. Der schwedische Außenminister Billström sprach von einer islamfeindlichen Provokation, die entsetzlich sei. Schwedens Premierminister Kristersson schrieb auf Twitter, Bücher, die für viele heilig seien zu verbrennen, sei ein zutiefst respektloser Akt. Er drücke sein Mitgefühl gegenüber allen Muslimen aus, die durch die Ereignisse in Stockholm gekränkt worden seien.

