Am Donnerstag hat sich Chemnitz wieder in eine große Bühne verwandelt. Anlässlich des Festivals "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr" gab es Auftritte von Bands, Lesungen, Ausstellungen und Diskussionen. Bei der kostenfreien Veranstaltung für Toleranz und gegen Fremdenhass waren auch prominente Musiker wie der Sänger Herbert Grönemeyer und die Band Tocotronic dabei. Die Veranstaltung greift den Impuls des „Wir sind mehr"-Konzerts vom 3. September 2018 mit rund 65.000 Zuschauern auf. Es wurde als Reaktion auf fremdenfeindliche Ausschreitungen durch rechtsextreme Gruppen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz veranstaltet. Mit dem Festival zeige Chemnitz, das es anders sei, als viele denken würden, sagt Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig: "Vorher hat niemand was von Chemnitz gewusst. Und jetzt gibt es dieses eine Bild: Karl-Marx-Kopf, Deutschlandfahne, Hitlergrüße und noch ein paar nackte Ärsche. Und das ist das einzige Bild. Wie ein Brandmal. Aber das ist natürlich nicht diese Stadt." Ziel der Veranstalter war es Musik mit vielen anderen Programmpunkten zu verknüpfen, um eine offene Gesellschaft zu zeigen. Es sei gut und richtig, dass es in Chemnitz eine solche Veranstaltung gebe, sagen diese Besucher: "Wir bewegen was, wir können was bewegen. Und wir sind einfach in der Mehrheit. Und lassen uns hier eigentlich auch nicht vorschreiben, was hier gelebt wird." "Aber für mich bedeutet das schon sehr viel, weil ich das schon sehe, dass es eine latente Gefahr von rechts gibt. Das es Allmachtsphantasien gibt in rechten Kreisen, die die Macht übernehmen wollen." Letztendlich gehe es auch darum, wie mit dem öffentlichen Raum, umgegangen werde, wurde einer der Veranstalter zitiert. Solche Bilder aus Chemnitz sind aber wohl mit Sicherheit eine Werbung für die Stadt.